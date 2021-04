Le champion du monde Julian Alaphilippe prolonge son contrat chez Deceuninck-Quick Step

« Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec l’équipe », a réagi Alaphilippe dans le communiqué de Deceuninck-Quick Step. « C’était la chose la plus logique à faire et il n’a jamais été question de faire autre chose. Je veux remercier Patrick et les sponsors pour la confiance qu’ils m’ont montré et qu’ils me montrent encore maintenant. Nous sommes le Wolfpack et nous roulons pour gagner. C’est ce qui fait une de nos forces et c’est une des raisons pour lesquelles je me sens bien ici. J’ai hâte de réaliser de nouveaux beaux résultats cette saison et dans les années à venir. »