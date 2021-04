ICG devient l'actionnaire majoritaire de Lunch Garden

Lunch Garden était très performant avant la pandémie et les résultats devraient revenir dès que le secteur pourra rouvrir, espère l'enseigne, qui se prépare à la réouverture de l'ensemble des 75 restaurants.

ICG est une société cotée à la Bourse de Londres, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 47 milliards d'euros, précise-t-on. Elle soutient depuis longtemps l'entreprise et possède une expérience considérable dans le secteur de la restauration en Europe, assure-t-elle.

"Cette nouvelle est un coup de boost important dans la perspective de la réouverture de l'horeca", estime Ann Biebuyck, CEO de Lunch Garden. "La direction de Lunch Garden a pris le temps de la fermeture de ses restaurants à construire le plan stratégique et finaliser la nouvelle organisation à mettre en place. Avec ICG à nos côtés en tant que partenaire solide et actionnaire majoritaire, nos clients, fournisseurs et membres de l'équipe pourront faire partie d'une nouvelle histoire marquée de succès. Grâce à cette étroite collaboration, toutes les pièces du puzzle sont désormais en place pour redémarrer en force dès que le secteur pourra rouvrir."