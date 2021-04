ICG devient l'actionnaire majoritaire de Lunch Garden (2)

Lunch Garden était très performant avant la pandémie et les résultats devraient revenir dès que le secteur pourra rouvrir, espère l'enseigne, qui se prépare à la réouverture de l'ensemble des 75 restaurants.

Aucun d'entre eux ne fermera donc à la suite du changement d'actionnariat. Il n'est pas non plus prévu d'en ouvrir de nouveaux dans l'immédiat, précise un porte-parole, qui souligne la confiance d'ICG dans l'équipe de management actuelle et le signal positif que représente cet investissement dans l'enseigne.