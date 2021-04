Philippe Close soutient la tenue de l’événement test au théâtre royal flamand

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a apporté jeudi son soutien au projet du Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) de rouvrir ses portes le 26 avril prochain pour organiser un événement culturel test dans la perspective d’une reprise des spectacles dans un contexte de pandémie.

Le KVS (Théâtre royal flamand) a prévu d’accueillir, durant cinq jours consécutifs, 50 spectateurs par soirée, à partir du 26 avril pour une représentation de « Jonathan », une pièce écrite et interprétée par Bruno Vanden Broecke et Valentijn Dhaenens. Une manière de montrer au monde politique qu’il est possible d’organiser un spectacle en toute sécurité sanitaire, selon son directeur, Michael De Cock. Selon lui, un protocole strict, élaboré avec un virologue l’an dernier, sera appliqué.