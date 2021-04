Actiris et Fedasil vont coopérer pour faciliter la mise à l'emploi des demandeurs d'asile

Leur but est de favoriser l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'asile hébergés dans la capitale. Ils recevront ainsi des conseils et informations sur le marché de l'emploi et sur l'offre de services d'Actiris. Ils seront également accompagnés dans l'ensemble de leurs démarches d'insertion professionnelle.

Les demandeurs d'asile concernés sont ceux qui ont introduit une demande de protection depuis minimum quatre mois et qui attendent toujours la décision des instances d'asile, précise Fedasil. Mais aussi les personnes qui ont reçu un statut de protection (réfugié ou protection subsidiaire) .