Plus de 800.000 euros en faveur de l’infrastructure cycliste à Bruxelles

La Fondation Roi Baudouin offre un soutien pour une amélioration de l’infrastructure cycliste à Bruxelles, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Le Fonds Bikes in Brussels, créé fin 2018 au sein de la fondation, soutient ainsi 10 nouveaux projets pour un total de 804.817 euros.

L’objectif est de « permettre à davantage de monde d’opter pour le vélo comme moyen de déplacement privilégié, sûr et efficace, dans et vers la Région de Bruxelles-Capitale », précise la fondation.

Bruxelles Mobilité par exemple bénéficiera d’une aide de 350.000 euros afin d’élargir l’une des plus anciennes pistes cyclables sur le boulevard du Souverain. De nombreux parkings à vélos sécurisés seront également installés dans des écoles, des associations, une maison de jeunes ou encore une maison médicale. A Ixelles, la VUB obtient aussi un soutien de 290.390 euros afin de réaliser une piste cyclable entre son campus et celui de l’ULB. Et la commune de Forest réalisera avec l’aide du fonds un balisage complet d’itinéraires afin d’améliorer la visibilité pour les cyclistes.