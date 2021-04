Ouverture des terrasses: le procureur général de Liège met en garde

Une mesure qui exaspère un milieu à l’arrêt depuis plusieurs mois. « Nous ne sommes pas dans le sud de la France ni à Malaga. Vous avez vu le temps aujourd’hui. Cette ouverture des terrasses n’est pas faisable sans une possibilité de back-up à l’intérieur », a commenté Fabian Hermans, administrateur de la fédération Horeca Bruxelles. Plusieurs responsables d’établissements ont d’ailleurs annoncé qu’ils n’attendraient pas le 8 mai et qu’ils rouvriraient dès le 1er mai. Plus étonnant, ils ont trouvé sur leur chemin des bourgmestres… peu enclins à réprimer .

Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke appellent au calme

Un avis partagé également par le Premier ministre et le ministre de la Santé. « Tout le monde doit garder son sang-froid », a lancé Alexander De Croo au secteur horeca. « La dernière chose dont on a besoin, c’est d’avoir des conflits.(…). On parle de 8 huit jours. Je comprends que pour eux, ce soit important, mais la différence en 7 jours, c’est 500.000 personnes en plus qui seront immunisées et qui sont vulnérables. »

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke a été un pas plus loin en s’en prenant directement au bourgmestre de Middelkerke. « Si vous concluez des accords entre les gouvernements, vous supposez que les bourgmestres aideront également à mettre ces accords en œuvre », a-t-il déclaré avec la peur que la désobéissance de l’horeca ne s’étende à d’autres secteurs. « Si aujourd’hui on ne fait pas respecter les règles, c’est très sympathique, mais demain c’est le Far West ! Est-ce que l’on veut cela ? »