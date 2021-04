Anderlecht se porte partie civile dans l’enquête contre l’agent Didier Frenay

Frenay avait été arrêté le 28 septembre dernier à Monaco et avait été libéré le lendemain plus tard après son audition, sans avoir été inculpé. Il avait toutefois été placé sous contrôle judiciaire, ce qui signifie qu’il avait dû rendre son passeport et n’avait pas été autorisé à quitter la principauté.

Il s’agit de la même enquête que celle dans laquelle l’agent Patrick De Koster a été précédemment inculpé. Cette enquête a débuté en 2019 après une plainte de Kevin De Bruyne et tourne autour de commissions que De Koster aurait injustement facturées lorsque De Bruyne jouait pour Wolfsburg, en 2013 et 2014. Ce transfert a été effectué en partie par l’intermédiaire de Didier Frenay et on évoque des paiements illégaux via le Liechtenstein.