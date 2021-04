Grèce, Espagne, France...: comment ces pays accueillent les touristes

L’interdiction stricte des voyages non essentiels prendra fin, comme prévu, le 18 avril au soir, donc ce dimanche, a confirmé mercredi le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD). Il n’y aura donc pas de nouvelle prolongation de cette mesure qui avait irrité la Commission européenne.

Cela ne veut pas dire qu’il sera tout à possible, dès lundi, de partir à l’étranger sans conditions, a souligné le libéral à l’issue du Comité de concertation. L’interdiction des voyages non essentiels traversant les frontières belges « sera remplacée par un contrôle strict » des obligations de dépistage et de quarantaine, qui valent pour les retours de zones considérées comme à risque (zones rouges).