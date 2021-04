Max Verstappen très optimiste après sa 2e place à Bahreïn: «Si c’est un mauvais résultat, alors j’ai hâte de vivre les 22 prochains grands prix»

Interrogé en conférence de presse en marge du Grand Prix d’Imola, Max Verstappen est revenu sur sa 2e place à Bahreïn, pour la première course de la saison. Devancé de très peu par Lewis Hamilton après être parti en pole, le Néerlandais en tire beaucoup de positif. « J’espère que la bataille sera aussi intense, mais que l’ordre d’arrivée sera inversé évidemment. Pour nous Bahreïn était un week-end très positif. C’était forcément décevant de ne pas repartir avec la victoire malgré la forme que nous avons affichée. Mais si une deuxième place est un mauvais résultat, alors j’ai hâte de vivre les 22 prochains grands prix », s’est réjoui le Néerlandais.

« Quand j’ai franchi la ligne, la déception prédominait, mais j’ai appris au fil des saisons que tout ne se jouait pas au premier GP et surtout qu’il faut absolument engranger de gros points. L’an passé, non seulement nous n’étions pas dans le rythme de Mercedes, mais en plus nous engrangions peu d’unités. Cette fois je repars avec les points de la deuxième place. Ce n’est pas une victoire c’est vrai, mais ce n’est pas la fin du monde. Et ce sera ma manière de voir les choses tout au long de la saison »

Un nouveau statut de candidat au titre et à la victoire lors de chaque Grand Prix qui plaît beaucoup à Verstappen, qui vise la victoire ce week-end, à Imola : « Arriver sur un week-end de course en sachant que la victoire est possible, croyez-moi, cela rend la vie bien plus facile et j’en suis ravi. Maintenant nous sommes certains de disposer d’une voiture très compétitive, nous sommes dans la bagarre. Bien sûr, la piste d’Imola est très différente, donc il ne faut pas se fier à ce qu’il s’est passé lors de la première course, mais je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas aussi compétitifs ici. »