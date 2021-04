Sergio Ramos prolongera-t-il son contrat au Real Madrid? Les négociations seraient au point mort

Sergio Ramos sera-t-il toujours un joueur du Real Madrid la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr… Selon le média espagnol As, les négociations entre le club madrilène et son capitaine seraient au point mort, alors que son contrat expire le 30 juin prochain.

La raison ? Le Real Madrid ne souhaiterait pas faire de folie pour le prolonger. Les cartes seraient toutefois entre les mains de l’Espagnol car le club voudrait tout de même le conserver, mais il ne semble pas prêt à augmenter son offre. As explique aussi que les bonnes performances de Nacho Fernandez et Eder Militao, qui ont permis au Real de sortir Liverpool pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions en l’absence de Sergio Ramos, ainsi que la possible arrivée de David Alaba pour la saison prochaine, conforteraient le club à ne pas faire de folies sur ce dossier.