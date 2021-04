De Croo sur la réouverture de l’horeca: «Veut-on mettre en péril ce qu’on a fait en un an pour 8 jours?»

Ce jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo était l’invité de Jeudi en prime. Il est revenu sur les décisions du Comité de concertation et notamment la volonté de certains restaurateurs de rouvrir dès le 1er mai. Lire aussi Réouverture de l’horeca: les bourgmestres frondeurs persistent, le fédéral reste inflexible sur la date « Il y a une bonne raison pour laquelle on ouvre le 8 mai, a expliqué le Premier ministre. La différence, c’est une semaine : 500.000 personnes en plus seront immunisées. Ces 500.000 personnes se trouvent dans les groupes les plus vulnérables. »

Au vu des chiffres, le Premier ministre a affirmé que l’on aurait dû attendre avant de prendre des assouplissements. « Normalement, on devrait dire qu’il faut attendre. On voit qu’on a du sol stable sous les pieds, il s’agit de la campagne de vaccination. Elle nous autorise à regarder le futur et à prendre des décisions. Il faut que la campagne de vaccination fasse ses effets. »

A propos des bourgmestres récalcitrants, Alexander de Croo s’est voulu dans le dialogue. « J’ai eu le bourgmestre de Liège au téléphone aujourd’hui. A Liège, certains disent qu’il y a un microclimat. Monsieur Demeyer dit qu’il respectera la décision du Comité de concertation. On est en 2021 en Belgique, ce qu’on fait c’est qu’on explique, qu’on écoute et on trouve donc une solution ensemble. Je pense que tout le monde doit garder la tête froide. Si on regarde ce qu’on a fait tous ensemble sur une période d’un an, on a fait des choses incroyables. On a pu maîtriser la troisième vague, est-ce que pour 8 jours, on veut mettre en péril tout ça ? ».