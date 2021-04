Coronavirus: le patron de Pfizer défend le prix élevé de son vaccin

Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech, actuellement l’un de ceux vendus le plus cher, n’est pas plus coûteux qu’un repas et sera proposé sans faire de bénéfices aux pays pauvres, notamment en Afrique, a déclaré jeudi le patron du laboratoire américain.

«Les vaccins ont un prix inestimable», a assuré Albert Bourla, patron de Pfizer, dans un entretien commun aux quotidiens français Les Echos, allemand Handelsblatt, italien Corriere Della Serra et espagnol El Mundo. «Ils sauvent des vies humaines, ils permettent de rouvrir les économies, mais nous les vendons au prix d’un repas», a-t-il insisté.