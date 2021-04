Affaire El Kaouakibi: 350.000 euros auraient été détournés pour Let’s Go Urban

Des 3,5 millions d'euros de subventions d'investissement que la ville d'Anvers a consacrés à la rénovation de l'Urban Center sur le Kiel - le siège permanent de Let's Go Urban, le projet jeunesse de Sihame El Kaouakibi - 350 000 euros ont été détournés, selon nos confrères du Het Laatste Nieuws.

C'est ce que rapporte ATV sur la base du rapport d'audit de l'Inspection des finances urbaines. L'information a été confirmée à nos confrères. Toujours selon l'enquête, El Kaouakibi se serait attribué 100.000 euros par an de salaire. Le rapport - et les conséquences possibles pour Let's Go Urban - sera discuté demain au Collège des échevins d’Anvers.