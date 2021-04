Europa League: Manchester United et Arsenal ont assuré, l’AS Rome a résisté (vidéos)

Manchester United a aussi gagné les deux matches : 0-2 contre Grenade à l’aller et 2-0 au retour grâce au but de Cavani dès la 6e minute de jeu puis au CSC de Vallejo en fin de partie.

Du suspense à Rome

Finalement, le seul match à suspense, c’était entre l’AS Rome et l’Ajax. À l’aller, la Roma avait gagné 1-2. Ce jeudi soir, Brobbey a ouvert la marque en début de seconde période. lui qui venait d’entrer au jeu trois minutes plus tôt et qui a parfaitement été lancé en profondeur. Le but de Tadic a été annulé à la 55e pour une faute quelques secondes plus tôt. Puis, à 20 minutes du terme, Dzeko égalisait pour des Romains qualifiés pour le dernier caré.

En demi-finales, Manchester United affrontera l’AS Rome alors que Villareal croisera le fer avec Arsenal. Les matches allers sont prévus le 29 avril, les matches retours le 6 mai. Quant à la finale, elle aura lieu le mercredi 26 mai à Gdansk, en Pologne.