Biden à Poutine: «Le moment de la désescalade est venu»

Bientôt un an après la mort de George Floyd, la dénonciation des violences policières contre les noirs et l’expansion du mouvement Black Lives Matter, de nouveaux faits divers continuent d’illustrer un sombre constat : la culture policière de maintien de l’ordre et le biais racial qui la sous-tend, pourtant sur la sellette, demeure profondément ancrée dans les mœurs. Et l’Administration Biden paraît manquer de détermination pour y remédier.