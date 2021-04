Des défenseurs des droits de l’enfant s’inquiètent d’un Instagram pour les plus jeunes

Une coalition internationale de professionnels des droits de l’enfant a adressé jeudi une lettre au patron de Facebook, Mark Zuckerberg, lui intimant d’abandonner son projet de lancer une version d’Instagram pour les moins de 13 ans.

« Lancer une version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans n’est pas le bon remède et mettrait les jeunes utilisateurs en grand danger », écrivent les signataires de la lettre, envoyée par la Campaign for a commercial-free childhood (CCFC), un collectif qui milite contre le marketing ciblant les enfants.