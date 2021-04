Les ventes de voiture en hausse au premier trimestre en Europe

Au cours du premier trimestre de l'année 2021, la demande européenne de voitures neuves a atteint 2,6 millions d'unités au total, en progression malgré les fortes baisses enregistrées en janvier (-24%) et en février (-19,3%). Le mois de mars a réussi à compenser cette tendance négative avec 1.062.446 voitures neuves vendues dans l'UE, contre 567.253 un an auparavant à cause d'un marché perturbé par la crise sanitaire.

En mars, les progressions les plus fortes ont été observées en Italie (+497,2%), en France (+191,7%) et en Espagne (+128%). En Belgique, le marché a progressé de 56,1%.