Thibaut Courtois meilleur que Keylor Navas au Real Madrid: les statistiques du Belge surpassent celles de son prédécesseur

Le débat entre les deux gardiens a tiraillé le club madrilène, dès l’arrivée du Diable rouge à l’été 2018 : fallait-il donner la place de N.1 au Costaricien, qui avait participé à une troisième campagne européenne couronnée de succès, ou laisser sa chance au Diable rouge, nommé meilleur gardien de la Coupe du monde quelques semaines plus tôt ? Navas ne voulant pas jouer les seconds couteaux, il est parti en septembre 2019 vers le PSG pour 15 millions d’euros, laissant alors Courtois s’installer entre les perches du Real. Et en deux ans, il a su justifier son prix (35 millions) par ses nombreuses qualités. Ce que prouvent aussi les statistiques.

C’est ainsi que le quotidien espagnol AS titre « Courtois pulvérise Navas » dans un article comparant les deux hommes. Sur ses trois dernières saisons madrilènes, Navas a disputé 88 matches et encaissés 90 buts pour une moyenne de 1,02 but par match. Le Belge a fait mieux puisqu’en 91 matches sous le maillot du Real, il n’a concédé que 80 buts soir une moyenne de 0,87 but par match.