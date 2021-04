Enjeux, programme, classement: tout ce qu’il faut savoir sur la dernière journée en D1A

Le Club de Bruges, l’Antwerp et Genk sont déjà assurés de finir dans le Top 4. La dernière place se dispute entre Anderlecht, actuel 4e, et Ostende, qui compte trois points de retard. Les Mauves ont donc l’avantage pour conserver leur place en « Champions Playoffs », puisqu’il faudrait une défaite face à Saint-Trond conjuguée à une victoire des Côtiers contre le Cercle de Bruges pour les voir sortir du Top 4.

Derrière, les places de 6 à 8 sont aussi très disputées puisque six équipes sont encore éligibles pour trois des quatre places en Playoffs 2. Le Standard (47 points) et le Beerschot (47 pts) croiseront le fer à Sclessin pour s’assurer leur place. Zulte-Waregem (46 pts) affrontera la Gantoise (46 pts) pour le même objectif. Malines (45 pts) et l’OHL (45 pts) peuvent encore y croire, mais il faudra prendre des points face à Courtrai pour l’un et Waasland-Bevern pour l’autre.