Anderlecht champion des commissions de transferts aux agents, Mogi Bayat toujours bien présent

Si on regarde de plus près la situation dans chaque club, Anderlecht reste incontestablement le plus grand payeur du Royaume envers les agents avec 7,2 millions d’euros payés en commissions, un montant similaire à l’année précédente. Derrière se place le Club de Bruges avec 5,1 millions, suivi par La Gantoise et ses 4,3 millions d’euros. Le Standard de Liège a versé 2,2 millions d’euros et le Sporting de Charleroi 1,1 million, des chiffres en baisse par rapport à l’année passée.