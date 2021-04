Jasper Philipsen remporte la 6e étape du Tour de Turquie au bout d’un sprint massif (vidéo)

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté la 6e étape du Tour de Turquie (2.Pro) vendredi disputée sur 129,1 km entre Fethiye et Marmaris. Pour la 7e victoire de sa carrière et la deuxième de l’année après le GP de l’Escaut, Jasper Philipsen, 23 ans, a devancé l’Allemand André Greipel (Israël-Start Up Nation) et le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team).

Victorieux de trois étapes sur ce Tour de Turquie, le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a pris la 4e place.