Karim Belhocine avant SC Charleroi - Eupen: «C’est un devoir d’homme et de footballeur de tout donner»

C’est par la réception d’Eupen que le Sporting de Charleroi va finir sa saison ce samedi en début de soirée. Cette rencontre ne permettra plus à Charleroi de rejoindre les Playoffs 2, mais les Carolos n’entendent pas prendre ce match à la légère. « Il y a de l’enjeu, celui de permettre au club de gagner éventuellement deux places en cas de victoire. Et pour les droits télés du club et le G5 calculé sur cinq saisons, c’est important. Mais de toute façon, les joueurs se doivent de tout donner pour eux-mêmes aussi. C’est un devoir de footballeur, mais aussi un devoir d’homme », assurait Karim Belhocine ce vendredi en début d’après-midi.

Pour cette rencontre, le staff carolo sera privé de Bahadir, Morioka, Benavente, Willems, Nkuba, Malungu et Van Cleemput. Moutha-Sebtaoui est à nouveau disponible, tout comme Descotte. La sélection sera connue plus tard ce vendredi, mais il est déjà acquis que Penneteau débutera la partie.