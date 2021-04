Coronavirus: 23,3% des Wallons ont reçu une dose de vaccin

Ces sites de vaccination sont répartis sur toute la Wallonie, pour une population de 2,8 millions de personnes vaccinables, âgées de plus de 18 ans.

La Wallonie distribuera la semaine prochaine 120.737 doses de vaccins contre le covid qui sont réparties dans les centres et antennes de vaccination déployés sur son territoire, a annoncé vendredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, et le délégué général Covid pour la Wallonie, Yvon Englert.

Au cours de la semaine écoulée, les centres et antennes de vaccination, les hôpitaux et les institutions collectives de soins (handicap, santé mentale) ont administré 136.000 doses vaccinales en Wallonie, ont précisé Mme Morreale (PS) et M. Englert dans un communiqué conjoint.