Kevin De Bruyne sur le bon chemin pour prétendre au Ballon d’Or: «Mais ce qu’il a fait jusqu’à maintenant ne suffit pas»

« J’en ai parlé avec Jan Mulder (ancien attaquant néerlandais d’Anderlecht et de l’Ajax) et pour lui Kevin De Bruyne est le meilleur joueur du monde en ce moment précis », a raconté Marc Degryse dans les pages de Het Laatste Nieuws ce vendredi.

Le consultant et ancienne gloire du RSCA, du Club de Bruges et des Diables rouges est lui aussi convaincu que ‘KDB’ peut viser le Ballon d’Or. Mais il faudra confirmer dans les prochains mois pour qu’un tel événement se concrétise.

« Il a effectivement montré qu’il avait le niveau pour être un candidat pour remporter le Ballon d’Or. Mais on n’est qu’à la mi-avril. La remise du prix n’est pas demain… Dans une année comme celle-ci, l’Euro sera déterminant. Jouer le titre en Angleterre n’est pas suffisant. En 2016, Ronaldo avait gagné l’Euro et le Ballon d’Or.

La Ligue des champions aura son influence aussi. Si Manchester City et De Bruyne sortent Mbappé et le PSG, ce sera déjà un énorme pas en avant mais si on se troue à l’Euro et qu’on ne passe pas les quarts… il faut oublier ce prix. »

Marc Debryse a par ailleurs cité cinq joueurs en mesure de décrocher lea précieuse récompense. « En ce moment, mon podium serait De Bruyne, Mbappé et Courtois. Mais attention à Neymar aussi. Si le PSG remporte la Ligue des champions avec un Neymar comme celui qu’on a vu la semaine dernière… Et puis n’oublions pas Lukaku. L’Inter est proche d’un titre qui lui échappe depuis 10 ans et c’est l’homme symbole de l’équipe. S’il emmène la Belgique en finale de l’Euro et qu’il devient meilleur buteur de la compétition, il sera un sérieux candidat. »