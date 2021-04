Des croquettes au fromage rappelées à cause de potentielles allergies

Iglo Belgique rappelle deux lots du produit « Croquette au fromage 4 × 60 g » en raison de la présence possible de croquettes de crevettes en lieu et place des croquettes au fromage, fait savoir la marque vendredi. Iglo conseille aux personnes allergiques aux crustacés de ne pas consommer ce produit et précise qu’il ne présente pas de risques pour les personnes non allergiques.

Les lots concernés portent les numéros L0325 et L0337 ainsi que la date de péremption fixée au 11/2022. Ils ont été vendus dans diverses enseignes de supermarchés (Cora, Delfood, Romeck, Intermarché, Colruyt, Spar et Jumbo).

Les personnes ayant acheté ce produit et désirant le retourner peuvent envoyer une photo de l’emballage avec le numéro du lot ainsi que leur nom et coordonnées complètes à l’adresse careline_be@iglo.com.