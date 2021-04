Le projet du promoteur grand-ducal Robby Schintgen devait être un des plus beaux golfs d’Europe. Mais entre le concept de base et la délivrance officielle du permis fin mars, il s’est passé 5 ans et bien des péripéties, surtout d’ordre écologique. Le terrain de golf sera fonctionnel dans environ deux ans, mais il sera limité à 27 trous au lieu des 45 espérés.