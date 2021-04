Mbaye Leye sera sûrement privé de Merveille Bokadi face au Beerschot: sans le défenseur congolais, le Standard n’a jamais perdu cette saison!

Depuis la blessure de Zinho Vanheusden, Merveille Bokadi a clairement endossé le costume de patron de la défense du Standard. Avec succès, puisque le défenseur congolais a véritablement pris une autre dimension depuis ce 1er novembre, date du premier déclin du Standard en championnat. Pourtant, lors de leur dernière rencontre, les Rouches ont dû se passer des services de Bokadi, touché aux adducteurs lors de la dernière trêve internationale.

Cela dit, les hommes de Mbaye Leye s’en sont très bien sortis, avec une victoire 0-4 à la clé. Et le tacticien sénégalais pourrait à nouveau être privé de son élément défensif ce dimanche. En effet, le Congolais devrait reprendre l’entraînement avec le groupe ce samedi après-midi seulement. « S’il est apte et qu’il se sent à 100 %, il jouera avec nous dimanche », assure Mbaye Leye. « Ses adducteurs tirent un peu depuis son retour de sélection ». L’entraîneur sénégalais ne devrait toutefois prendre aucun risque avec le défenseur, dont il aura un impératif besoin lors de la finale de Coupe de Belgique face à Genk.

Toutefois, les supporters liégeois ont des raisons de se réjouir malgré cette absence : les statistiques parlent en leur faveur. Outre le fait que les Anversois n’ont plus gagné à Sclessin depuis 35 ans et que le matricule 16 s’est imposé lors du match aller, les Liégeois n’ont jamais perdu cette saison lorsque l’ancien du TP Mazembe était absent.