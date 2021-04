France: les images rares de l’interception d’un drone Reaper par un Rafale (photos)

Sur des images rares publiées ce vendredi par l’Armée française de l’Air et de l’Espace, des images rares. On observe un entraînement de la mission « police du ciel ». Sur les images, l’impressionnant drone Reaper fait face à un chasseur Rafale. Le but de cet entraînement est de mettre les pilotes français en conditions réelles d’interception d’un drone de type Reaper.

Dans le cadre de la mission « police du ciel », il incombe à l’armée de l’air de faire respecter la souveraineté nationale dans l’espace aérien français et d’assurer la défense du territoire contre toute menace aérienne.

En 2019, l’armée de l’air a dû faire face à 450 situations jugées anormales et 120 d’entres elles ont nécessité l’intervention d’un chasseur.