Disparition de Mia: une mission «d’extraction et d’exfiltration», un des suspect «fier» de ce qu’il a fait

La petite Mia, enlevée mardi dans les Vosges, et sa mère restaient introuvables vendredi, mais le scénario « minutieusement » préparé du rapt de l’enfant, commandité par sa mère, et le profil anti-système des ravisseurs présumés ont été percés au grand jour.

Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures et pourrait l’être encore de 48 heures supplémentaires, soit jusqu’à dimanche, a indiqué à l’AFP le procureur de la République de Nancy. Celui-ci est désormais en charge de ce dossier, s’agissant d’un enlèvement « en bande organisée » qui exige une compétence spécique que le tribunal d’Epinal ne possède pas.

Au cours de leur audition, les suspects ont déclaré avoir agi à la demande de la mère qui voulait récupérer sa fille de 8 ans dont elle n’avait plus la garde, a expliqué Nicolas Heitz. « Lola Montemaggi les sollicitait via internet pour récupérer sa fille dont elle s’estimait injustement séparée dans le but de partir à l’étranger », a précisé le magistrat qui avait déclenché mardi soir le dispositif Alerte enlèvement.