Bundesliga : But annulé par le VAR à la 95e et nul pour Leipzig qui ouvre la voie du titre au Bayern (vidéo)

Pour la troisième fois depuis son retour au sein de l’élite, les Hurlus disputeront une dernière journée de phase classique décisive pour leur avenir au plus haut niveau. Il y a quatre ans, Mouscron s’était sauvé in extremis après une victoire à Courtrai, alors qu’il n’avait pourtant plus son sort entre ses mains. Actif à Torino depuis cette saison après son passage au Standard, Mergim Vojvoda avait vécu ce dénouement miraculeux.