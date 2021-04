PO1, PO2, maintien: quand et comment suivre l’ultime journée de la phase classique

L’ultime journée de Jupiler Pro League se déroule ce week-end et pourrait réserver son lot de surprises. Cette 34e journée sera décisive à plusieurs niveaux et pour plusieurs équipes.

Anderlecht jouera sa place en Playoffs 1 lors de son déplacement à Saint-Trond dimanche, le Standard reçoit le Beerschot, un concurrent direct dans la course aux Playoffs 2 et Mouscron se déplace à Bruges pour un match crucial et pourrait se contenter d’un petit point pour ne pas être relégué directement.