Enseignement, voyages à l’étranger…: tout ce qui change ce lundi

Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés mercredi au Palais d’Egmont à Bruxelles pour un comité de concertation très attendu après la pause de Pâques. Les ministres des différents niveaux de pouvoir ont dû trancher différents nœuds. Après une réunion de plus de 7 heures, ils ont réussi à se mettre d’accord sur plusieurs assouplissements à court terme et d’autres à plus long terme.