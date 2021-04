Un mort et deux blessés à Liège: conséquences de la rivalité entre bandes de jeunes

Une personne est décédée après une altercation vendredi entre plusieurs personnes, avenue de Nancy à Bressoux (Liège), a indiqué la police de Liège. Deux autres blessés sont à déplorer et 28 personnes ont été interpellées. Des coups de feu auraient été tirés entre 16h30 et 17h30.

Une expédition punitive

Dans une vidéo récupérée par nos confrères de RTL Info, on peut voir une personne armée d’une arme de type AK-47 tirer plusieurs coups de feu en l’air. Il semblerait que ces images aient été tournées à l’angle de l’Avenue de Nancy et la rue de Porto. Dans d’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on remarque également plusieurs voitures accidentées, des jeunes habillés en noir, cagoulés et armés de battes de baseball.