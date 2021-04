Kevin De Bruyne au top de sa forme: «Positif pour lui et pour le club», se réjouit Guardiola

Manchester City affronte Chelsea en demi-finale de FA Cup ce samedi avant de défier Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue dans une semaine et le Paris Saint-Germain trois jours plus tard en demi-finale de la Ligue des champions. Si on ajoute à cela, les matches de championnat, les Cityzens vont avoir un calendrier chargé en cette fin de saison mais peuvent rêver de multiplier les titres.

Pour aborder cette fin de saison de la meilleure façon possible, Pep Guardiola peut compter sur un Kevin De Bruyne qui monte en température. « Il aborde les six dernières semaines de compétition dans le meilleur état physique et mental physique », a déclaré l’entraîneur des Cityzens en conférence de presse ce vendredi.

« Le fait d’avoir prolongé n’est pas seulement positif pour lui, mais aussi pour l’ensemble du club. On peut espérer qu’il reste à ce niveau. »