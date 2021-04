Un conducteur executé, des balles retrouvées à 3km: ce qu’il s’est passé à Liège (vidéo)

Une personne est décédée après une altercation vendredi entre plusieurs personnes, avenue de Nancy à Bressoux (Liège), a indiqué la police de Liège. Deux autres blessés sont à déplorer et 28 personnes ont été interpellées. Des coups de feu auraient été tirés entre 16h30 et 17h30.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux et différents médias montrent une présence policière forte, notamment plusieurs combis, une autopompe, un hélicoptère de la police fédérale vendredi aux alentours de Droixhe.

Dans une vidéo récupérée par nos confrères de RTL Info, on peut voir une personne armée d’une arme de type AK-47 tirer plusieurs coups de feu en l’air. Il semblerait que ces images aient été tournées à l’angle de l’Avenue de Nancy et la rue de Porto. Dans d’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on remarque également plusieurs voitures accidentées, des jeunes habillés en noir, cagoulés et armés de battes de baseball.

Attention, les images peuvent choquer.

Le procureur de division du Parquet de Liège a commenté ces images au JT de RTL TVI. « Les personnes ont porté de nombreux coups au véhicule à l’aide de battes baseball, de bouts de bois, et autres, les vitres vont exploser. Les vitres vont exploser, le véhicule va redémarrer et percuter des véhicules en stationnement. Là, on va faire feu sur le conducteur qui va décéder très rapidement. »

D’après les informations de la RTBF, il s’agissait d’une expédition punitive entre des Verviétois d’origine tchétchène. Lors de l’arrestation de plusieurs suspects, des armes auraient été retrouvées dans leurs voitures, notamment un AK-47. Plus de 100 policiers ont été déployés dans la zone ce vendredi.

Le parquet de Liège a confirmé samedi matin que l’affrontement survenu vendredi après-midi à Bressoux est la conséquence d’une rivalité entre bandes de jeunes. Le parquet précise que des armes lourdes semblent avoir été utilisées mais ne se prononce pas sur l’origine des bandes, kurdes ou tchétchènes, ou leur provenance, Liège ou Verviers, comme avancé par certains médias.

Un bus des TEC a en outre été touché par un jet de pierre durant l’affrontement. En réaction, plusieurs lignes ont été déviées voire annulées durant le week-end. « Les TEC n’étaient pas visés mais, par précaution, les lignes 17, 60, 67, 68 et 69 ne passent plus par ce quartier et la ligne 18 est supprimée. Une évaluation de la situation sera faite dimanche soir », a précisé à Belga la porte-parole Carine Zanella.

Les armes utilisées sont de type AK-47. Les balles ont été retrouvées à 3 kilomètres des lieux, sur la voiture d’un grand-père qui apprenait à conduire à son petit-fils dans le centre-ville d’Herstal, rapporte RTL.

Des affrontements sont également possibles dans les prochaines heures ou dans les prochains jours dans le quartier d’Hodimont.