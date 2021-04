Onuachu a un prix: voici le montant faramineux demandé par Genk pour son attaquant

Paul Onuachu est l’actuel meilleur buteur du championnat belge et doit certainement être dans le collimateur de plusieurs équipes. Cependant, s’offrir les services de celui qui a déjà planté 27 buts cette saison a un prix.

Selon les informations du Laatste Nieuws, Genk aurait fixé son prix à 25 millions d’euros. De quoi faire une belle plus value alors qu’il avait signé chez les Limbourgeois en 2019 pour six millions.

S’il devait partir pour cette énorme somme cet été, il ne serait pas le transfert sortant le plus cher du championnat belge. Ce record est détenu par Jonathan David qui a quitté La Gantoise pour 27 millions d’euros (sans bonus) pour rejoindre Lille.