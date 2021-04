Tour de Turquie: nouveau succès pour Jasper Philipsen qui remporte la 7e étape

Jasper Philipsen a remporté la 7e étape du Tour de Turquie (2.Pro). Samedi après 180 kilomètres entre Marmaris et Turgutreis, le Belge a récidivé après sa victoire de la veille. Il a devancé l’Allemand André Greipel (Israël-Start Up Nation) et le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step).

Alors que le peloton filait à toute allure vers l’arrivée, le Néo-Zélandais Shane Archbold (Deceuninck-Quick Step) a profité d’une longue descente pour prendre la fuite à plus de 6 km de la ligne. Obligeant les autres équipes à faire le travail, il a placé son équipier Mark Cavendish dans les meilleures conditions en vue du sprint final.