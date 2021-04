Le prince Philip inhumé au terme de funérailles en petit comité (vidéo)

Le prince, mort « paisiblement » il y a huit jours au château de Windsor à l’âge de 99 ans, repose désormais dans le caveau de la chapelle Saint George, sur le domaine de la résidence royale, à l’issue d’une cérémonie sobre, pandémie oblige, et millimétrée.

Assise seule pendant la cérémonie et tout de noir vêtue jusqu’au masque, la reine Elizabeth II a fait ses adieux samedi à son époux le prince Philip, qui l’a épaulée pendant plus de sept décennies avec un dévouement inlassable à la couronne.

Quelques jours avant son 95e anniversaire, la reine a rendu hommage, entourée des membres les plus proches de la famille royale, à celui qu’elle définissait comme sa « force » et son « soutien », depuis son couronnement en 1952. Connu pour son franc-parler et ses plaisanteries – flirtant parfois avec le racisme ou le sexisme – le prince consort, à la longévité record dans l’histoire du pays, aurait eu 100 ans le 10 juin.