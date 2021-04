Battu à Newcastle, West Ham réalise une mauvaise opération dans la course au Top 4 (vidéos)

West Ham a fragilisé sa quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, en s’inclinant à Newcastle (3-2), samedi, lors du premier match de la 32e journée du championnat d’Angleterre.

La formation de David Moyes a été étonnamment passive et sans inspiration, handicapée il est vrai par l’absence de plusieurs joueurs essentiels (notamment Rice, Antonio et Cresswell), et par l’expulsion de son défenseur Craig Dawson à la 36e minute.