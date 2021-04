Le Sporting de Charleroi finit sa saison par une défaite face à Eupen

Le Sporting de Charleroi s’est incliné 2-3 face à Eupen ce samedi lors de la 34e et dernière journée de la phase classique de la Pro League. Les Pandas partiront donc en vacances sur une note positive (43 points, 12e). Par contre les Zèbres, qui n’ont gagné qu’un match depuis la reprise en janvier, reculent en 13e position (42 points).

À peine Eupen a donné le coup d’envoi, Charleroi a récupéré le ballon. D’emblée les Zèbres ont lancé une offensive initiée par Mamadou Fall relayé par Amine Benchaib, qui a servi Massimo Bruno dont la frappe est passée peu au-dessus du but (2e). Charleroi a conservé l’initiative avec des actions menées par Shamar Nicholson, Benchaib, Bruno et Guillaume Gillet. Tout cela n’a pas offert de véritable opportunité de but aux Zèbres. Par contre, Knowlegde Musona, Benoît Poulain et Konan N’Dri ont donné du travail à Nicolas Penneteau. Le gardien carolo s’est montré très attentif mais n’a pas eu la chance avec lui sur le penalty accordé par l’arbitre pour une faute de main de Cédric Kipré. Penneteau a repoussé le ballon mais Smail Prevljak a marqué sur le rebond (20e, 0-1).