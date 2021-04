Ligue 1: Marseille arrache la victoire contre Lorient et repasse 6e

L’Olympique de Marseille, avec notamment un doublé de Pol Lirola, a arraché une victoire 3-2 à domicile contre Lorient qui lui permet de reprendre la sixième place, samedi lors de la 33e journée de Ligue 1.

Menés 1-0 à la pause après un but de Teremas Moffi (19e), les Olympiens ont marqué deux fois en trois minutes par Dimitri Payet (53e) et Pol Lirola (56e), avant une égalisation et un doublé de Moffi (70e). Mais en toute fin de match Lirola a lui aussi réussi le doublé d’un tir à ras de terre (90+1). L’OM revient provisoirement à hauteur de Lens (5e) qui joue à Brest dimanche.