Règlement de compte mortel à Liège: la ministre Verlinden condamne les événements (vidéos)

Plus tôt ce samedi, le parquet de Liège a confirmé que l’affrontement survenu vendredi après-midi à Bressoux est la conséquence d’une rivalité entre deux bandes de jeunes kurdes et tchétchènes.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a condamné les événements survenus à Liège ce vendredi où une altercation a conduit à un décès. « Je condamne fermement les événements survenus à Liège. Le parquet enquêtera sur les faits. Aux riverains: ayez confiance en la police qui a rétabli le calme hier dans des circonstances difficiles. Je tiens tout particulièrement à remercier la police » a indiqué sur Twitter la ministre. Plus tôt ce samedi, le parquet de Liège a confirmé que l’affrontement survenu vendredi après-midi à Bressoux est la conséquence d’une rivalité entre deux bandes de jeunes kurdes et tchétchènes. L’altercation a fait un mort et deux blessés. Plusieurs lignes de bus TEC sont perturbées.

Les faits se sont produits vendredi aux alentours de 17h00, avenue de Nancy à Bressoux. Un jeune d’origine tchétchène à bord de son véhicule a été pris à partie par un groupe de personnes encagoulées, qui «ont utilisé des battes de baseball pour s’en prendre au véhicule. Le chauffeur a tenté de prendre la fuite mais a percuté plusieurs autres véhicules en stationnement avant que l’on ne fasse feu sur lui», a détaillé le procureur de division au parquet de Liège Damien Leboutte.

Ces faits sont survenus après un premier incident jeudi soir. Une altercation a eu lieu à une station-service Total à Liège entre des individus kurdes et tchétchènes. Le gérant et deux clients ont tenté de s’interposer. L’un a été blessé et est en incapacité de travail d’un mois. «Deux majeurs et un mineur ont été interpellés pour ces faits et déférés devant le parquet», a ajouté le procureur de division.