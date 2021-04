Un événement test de 10.000 personnes fait polémique aux Pays-Bas

Les employés de l’hôpital de Breda ont lancé une pétition contre un événement-test pour 10.000 personnes qui se tiendra dans cette ville du sud des Pays-Bas le 24 avril. Ils appellent à l’annulation de « cette pseudo-expérimentation irréfléchie. »

Les initiateurs de la pétition, parmi lesquels le chirurgien Rogier Crolla, ne comprennent pas du tout cet événement. « Célébrer une fête avec 10 000 personnes à 400 mètres d'un hôpital surchargé par le covid est une gifle pour les patients et les soignants », écrivent-ils.

En raison de la pandémie, l'hôpital a réduit sa capacité opérationnelle d'au moins la moitié et les salles d'opération ne sont disponibles que pour les soins aigus et urgents. Un porte-parole a déclaré plus tôt qu'il s'inquiétait de la fête, car la consommation de drogues ou d'alcool pouvait provoquer des situations médicales aiguës alors que l’hôpital est déjà surchargé.