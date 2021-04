France: l'entraîneur des gardiens monte au jeu lors d'un match de division 2

Qu’un joueur sorte de sa retraite car le terrain lui manque n’est pas inhabituel de nos jours. Mais quand celui-ci se retrouve sur la pelouse un peu par surprise, alors qu’il est entraîneur, c’est plutôt cocasse. C’est pourtant ce qu’il s’est passé ce samedi soir en Ligue 2 française.

Chambly fait face à une hécatombe de gardiens. Dès lors, quand le portier titulaire face à Amiens Xavier Pinoteau s’est blessé, il ne restait plus qu’une option pour enfiler les gants : l’entraîneur des gardiens, Vincent Planté, âgé de 40 ans et à la retraite depuis quatre ans. Son nom est en réalité sur la feuille de match depuis février vu la situation, mais personne ne s’attendait vraiment à le voir monter au jeu pour disputer toute une mi-temps. Planté a tout de même réussi son retour puisqu’il n’a pas encaissé le moindre but et a vu son équipe s’imposer 2-0.