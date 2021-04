L’Antwerp arrache la victoire face à Genk et termine la phase classique à la 2e place

Le second match de la 34e et dernière journée de la phase classique avancé à samedi s’est terminé par la victoire 3-2 de l’Antwerp, qui était mené 0-2. Auteur d’un doublé, Paul Onuachu en est à 29 buts cette saison. Didier Lamkel Zé (67e), Dieumerci Mbokani (90e) et Dylan Batubinsika (90e+2) ont offert la deuxième place du classement aux Anversois (60 points). Genk reste 3e (56 points) avec un point d’avance sur Anderlecht, qui se déplace à Saint-Trond dimanche. Eupen a remporté la première rencontre avancée face à Charleroi (2-3). Ce succès avec un triplé de Smail Prevljak a permis aux Pandas (43 points, 12e) de devancer les Zèbres au classement (13e, 42 points).

Malgré l’absence de Junya Ito, Genk a pris la possession du ballon à son compte et une tentative de Bryan Heynen a été déviée par Ritchie De Laet (3e). Angelo Preciado, qui remplaçait Ito, s’est également mis en évidence (5e) et Theo Bongonda a tiré sur l’imposant Abdoulaye Seck (6e). L’Antwerp souffrait et Ortwin De Wolf a sorti coup sur coup une tête d’Onuachu et une reprise sur le rebond de Preciado (15e). De Wolf a été moins verni quand il n’a pas capté un envoi de Preciado et que le ballon est arrivé dans les pieds d’Onuachu (22e, 0-1).