Wolverhampton avec Leander Dendoncker condamne Sheffield à la relégation (vidéo)

Wolverhampton a aligné une deuxième victoire par le plus petit écart contre un candidat à la descente samedi dans le cadre de la 32e journée du championnat d’Angleterre (1-0). Leander Dendoncker a joué tout le match avec les visités. Après avoir battu Fulham (18e), les Loups se sont débarrassés de Sheffield United grâce à un but de William José (60e). Au classement, Wolverhampton se hisse en 12e position (41 points) tandis que Sheffield, 14 points, est officiellement relégué avec cette défaite et évoluera en Championship la saison prochaine.