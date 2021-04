Lionel Messi heureux après le sacre du Barça en Coupe du Roi: «Toujours agréable de remporter un titre» (vidéo)

Samedi soir, le FC Barcelone a corrigé l’Athletic Bilbao et s’est offert la Coupe du Roi. Un premier trophée cette saison et surtout le premier en deux ans. Une rencontre qui a notamment été ponctuée par un doublé de Lionel Messi, dont le contrat se termine en juin et dont l’avenir est incertain du côté du Barça.

« Ce fut une Coupe du Roi très difficile pour nous. C’est toujours agréable de remporter un titre. C’est une journée très heureuse pour ce groupe qui méritait la joie. C’est très spécial d’être le capitaine de l’équipe où j’ai joué toute ma vie, et très spécial de pouvoir lever la Coupe », a confié l’Argentin sur le site du club.

« C’était une saison différente, de transition avec beaucoup de jeunes joueurs. Nous avons connu des difficultés au début, nous avons perdu beaucoup de points dans les premiers mois car il y avait un manque d’expérience. Mais pas à pas, nous avons repris des points et nous sommes revenus dans la course au titre. Nous n’avons pas gagné le Clasico mais nous sommes toujours dans la course. »