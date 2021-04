«Vous n’êtes pas seule, Madame»: le deuil de la reine Elizabeth II à la Une des journaux britanniques

Lire aussi Comment le prince Philip a veillé aux intérêts économiques de la famille Windsor

« Forcée de faire son deuil seule », titre le Sunday Times. « Elle se tenait à l’écart, la Reine solitaire, masquée, toute de noir vêtue, la tête inclinée sous son chapeau. En ce samedi après-midi radieux mais solennel, elle n’était pas seulement un monarque dans son château, scruté par les télévisions du monde entier, mais elle était avant tout une femme qui disait adieu à celui qu’elle aimait.

« Notre reine, vraiment seule pour la première fois en 73 ans », écrivait The Star on Sunday. « Seule dans la douleur », soulignait The Independent. « Seule avec elle-même : l’image de la petite veuve de 94 ans, frêle, courbée, solitaire dans un chagrin socialement éloigné, est l’un des moments les plus fortement émouvants de son règne. Elle est désespérément triste. Les espaces vides qui l’entourent semblent avoir été laissés par son père, mort trop jeune, sa mère, sa sœur et, maintenant, son mari. La Reine avait l’air très seule et vulnérable, mais le symbolisme va plus loin. Pour ceux d’entre nous qui ont dû faire face à une perte au cours de cette année pleine de solitude, et pour tous ceux qui ont été touchés par le coronavirus, c’était presque un geste de solidarité ».

Lire aussi Le prince Charles, un régent surveillé de près par Elizabeth II et William

Si tous les journaux ont titré sur la solitude d’Elizabeth II, ils ont tous également apporté leur soutien à la Reine, comme le montre The Sunday Express. « Vous n’êtes pas seule, Madame », avance le journal, insinuant que le pays entier était avec la reine.