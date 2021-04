France: un cinquième suspect a été interpellé vendredi concernant l’enlèvement de Mia

Un cinquième suspect a été interpellé vendredi à Amancey (Doubs) dans l’enquête sur l’enlèvement de la petite Mia mardi dans les Vosges, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de la République de Nancy François Pérain.

Cet homme de 43 ans, suspecté d’avoir participé à la préparation du rapt, doit être déféré dimanche avec les quatre autres suspects interpellés mercredi et jeudi en région parisienne, a précisé M. Pérain.

Mia Montemaggi, 8 ans, a été enlevée mardi par trois hommes, par ruse et sans violence, alors qu’elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle, désignée depuis janvier «tiers de confiance» par la justice, dans le village des Poulières, à une trentaine de kilomètres d’Epinal. Sa mère, Lola Montemaggi, 28 ans, qui n’avait plus le droit de voir Mia seule et «voulait vivre en marge de la société», a également disparu depuis. Elle est suspectée d’avoir organisé l’enlèvement de sa fille et d’avoir, pour ce faire, sollicité par internet l’aide de plusieurs individus dont le profil s’apparente à la mouvance survivaliste.